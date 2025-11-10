Olli Schulz setzt sich bei «Wer stiehlt mir die Show?» durch

«Ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet»

Dort bewies Schulz, der bereits in der vierten Staffel im Jahr 2022 eine Ausgabe gewonnen hat, Wissen und Nerven. Dank seines Sieges darf er die nächste Ausgabe moderieren. «Ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet – ich hab' Bock auf euch!», kündigte er an. Zu sehen ist die fünfte Folge mit dem 52–Jährigen als Gastgeber am Sonntag, 16. November, ab 20:15 Uhr (auf ProSieben und vorab bei Joyn).