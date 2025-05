«On Swift Horses»: Ein queeres Americana-Mosaik mit Schwächen

Julius (Jacob Elordi) kehrt aus dem Koreakrieg zurück – wortkarg, ruhelos, ein Fremder im eigenen Leben. Er zieht vorübergehend bei seinem Bruder Lee (Will Poulter) und dessen Verlobter Muriel (Daisy Edgar–Jones) ein. Zu dritt leben sie anfangs in einer kleinen Stadt im mittleren Westen und hegen den Plan, gemeinsam ein neues Leben in Kalifornien zu beginnen.