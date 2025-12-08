«One Battle After Another» dominiert das Rennen um die Golden Globes

Nach seinen Erfolgen bei den Gotham Awards sowie den Kritikerpreisen in New York und Los Angeles setzt «One Battle After Another» seinen Siegeszug fort und dominiert nun auch die Golden–Globe–Nominierungen. Die Polit–Groteske mit Leonardo DiCaprio kommt auf neun Nennungen. Mehr schafften in der Geschichte der Globes nur zwei Filme: «Nashville» (1975) mit elf und «Emilia Perez» im Vorjahr mit zehn Nominierungen. «One Battle After Another» tritt als bester Film an und ist ausserdem in den Kategorien Regie, Drehbuch und Musik vertreten. Hinzu kommen fünf (!) Nominierungen für Darsteller.