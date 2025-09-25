«One Battle After Another»: Leonardo DiCaprios nächster Oscar-Streich?

Von der eigenen Vergangenheit eingeholt – darum geht es

Rund 16 Jahre ist es her, dass eine Widerstandsbewegung unter dem Namen «French 75» Hunderte Menschen aus der Inhaftierung der United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) befreien konnte. Unter den Revoluzzern befand sich auch Bob Ferguson (DiCaprio), von allen nur Ghetto Pat gerufen. In der Gegenwart plagt ihn aufgrund der Befreiungsaktion der Verfolgungswahn. Befindet sich der skrupellose (und hochgradig rassistische) ICE–Colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn) noch immer auf der Jagd nach ihm?