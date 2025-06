«One Piece»: Das erwartet Fans der Netflix-Adaption in Staffel zwei

Nach einem kurzen Abstecher in den Wal La Boum, der so gross ist, dass der Arzt Krokus (Clive Russell, 79) darin wohnen kann, lernt die Crew Vivi (Charithra Chandran, 28) kennen. Sie ist die Prinzessin des Wüstenkönigreichs Alabasta und benötigt die Hilfe der Strohhut–Bande, um ihr Land von der Baroque–Firma zu befreien. Die Verbrecherorganisation zieht die Fäden in Alabasta und kontrolliert das Land. Dessen Anführer ist Sir Crocodile (Joe Manganiello, 48), der die Teufelskraft besitzt, sich in Sand zu verwandeln. Wie schon Falkenauge (Steven Ward, 35) ist er einer der «sieben Samurai der Meere» und damit ein Pirat im Dienste der Marine. Seine Stellvertreterin Nico Robin (Lera Abova, 32) hegt jedoch eigene Pläne für Ruffys Crew.