«One Piece»: Neuer Trailer zu Staffel zwei zeigt Baroque-Firma

Piraten aufgepasst: Die Strohhutbande sticht wieder in See! Netflix hat einen weiteren Teaser–Trailer zur zweiten Staffel der Live–Action–Serie «One Piece» veröffentlicht. Der rund anderthalbminütige Vorschauclip trägt den Titel «Aufstieg der Baroque–Firma».
Sieben neue Darsteller an Bord
Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht eine Bedrohung, die es in sich hat: ebenjene Baroque–Firma, die den Helden um Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy, 22) das Leben schwer machen wird. Bei der Baroque–Firma handelt es sich «um eine der gefährlichsten und furchterregendsten Geheimgesellschaften von Auftragskillern», gibt Netflix vorab bekannt.
«Du denkst, du wärst unbesiegbar, aber deine Freunde sind nicht aus Gummi», sagt dann auch gleich die bedrohliche Miss All–Sunday (Lera Abova, 33) im Teaser–Trailer an Protagonist Ruffy gewandt.
Auch die dritte «One Piece»–Staffel wird kommen
Neben Abova stossen auch weitere Darsteller und Darstellerinnen wie etwa der aus «Late Night with the Devil» bekannte David Dastmalchian (spielt Mr. 3, 50) oder Charithra Chandran (Miss Wednesday, 28) neu zum Cast der Netflix–Serie.
In Staffel zwei setzen Ruffy und seine Crew «Kurs auf die Grandline, einen sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren», teilt Netflix vorab zur Handlung der neuen Episoden mit. «Sie durchsegeln dieses unbekannte Gebiet auf der Suche nach dem grössten Schatz der Welt, entdecken dabei seltsame Inseln und treffen auf eine Vielzahl von mächtigen neuen Gegnern.»
Die neuen Folgen aus Staffel zwei erscheinen am 10. März weltweit auf dem Streamingdienst. Eine dritte Season ist auch bereits bestellt.