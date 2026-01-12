«One Piece»: Neuer Trailer zu Staffel zwei zeigt Baroque-Firma

Sieben neue Darsteller an Bord

Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht eine Bedrohung, die es in sich hat: ebenjene Baroque–Firma, die den Helden um Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy, 22) das Leben schwer machen wird. Bei der Baroque–Firma handelt es sich «um eine der gefährlichsten und furchterregendsten Geheimgesellschaften von Auftragskillern», gibt Netflix vorab bekannt.