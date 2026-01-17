«One Tree Hill»-Star Tyler Hilton: Trennung von Ehefrau Megan Park

Trennung bereits «vor einiger Zeit»

Auf seinem Instagram–Account veröffentlichte er unter der Überschrift «Ein Lebensupdate» ein Statement. Darin hiess es: «Ich habe mich nie besonders wohl dabei gefühlt, persönliche Informationen über unser Familienleben preiszugeben, aber ich habe online genug Spekulationen gesehen, dass ich eine Klarstellung für angebracht hielt. Vor einiger Zeit haben Megan und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden.» Die Trennung scheint also schon etwas länger her zu sein.