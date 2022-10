Online-Nachhilfe: Mit diesen Fächern haben Schüler häufig Probleme

Warum ein so grosser Teil an Stunden auf Mathematik und Sprachen entfällt, erklärt Tobias Lampe, operativer Leiter der Studienkreis Online-Nachhilfe, auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Es liege zum einen daran, «dass Mathematik und Deutsch zu den Kernfächern gehören, die durch alle Unterrichtsstufen gelehrt werden. Deshalb haben Eltern hier verständlicherweise ein besonderes Interesse, langfristig gute Leistungen und Verständnis für die Inhalte bei ihren Kindern zu ermöglichen. Und wo mehr Schülerinnen und Schüler ein Fach in der Schule haben (auch Fremdsprachen), da ist der Bedarf an Nachhilfe natürlich besonders hoch.»