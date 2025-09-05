«Only Murders in the Building»: Darum ist die Rückkehr sehenswert

Während es sich bei Jay Pflug um ein überaus wohlhabendes, sogenanntes Nepo–Baby handelt, also einen reichen Erben, spielt Tarantino–Star Waltz Tech–Milliardär Bash Steeg, der im Bereich der künstlichen Intelligenz sein Vermögen gemacht hat. Nun sehnt er sich nach dem ewigen Leben – und tut alles dafür, um seinen Traum zu verwirklichen. Zellwegers Figur Camila White ist hingegen eine veritable Society Lady, die für ihren guten Geschmack und ihr stilvolles Auftreten bekannt ist. Sind diese drei, die in Staffel fünf von «Only Murders in the Building» eine grosse Rolle spielen, etwa die gesuchten Mörder?