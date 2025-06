OP statt Auftritt: Paul Simon muss Konzerte in Philadelphia absagen

Die schlechte Nachricht wurde am Samstag über den offiziellen Instagram–Account des Musikers verkündet. In einem ausführlichen Statement erklärte Simons Team die Hintergründe der Absage: «Bedauerlicherweise muss Paul Simon zwei Shows absagen – heute Abend, den 28. Juni, und morgen Abend, den 29. Juni – in der Academy of Music in Philadelphia.»