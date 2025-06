Orlando Bloom und Tom Brady: Entspannte Bootstour vor Bezos-Hochzeit

Weitere Stars der Bezos–Gästeliste

Die Kardashians gelten als enge Freundinnen von Lauren Sánchez. Kim Kardashian und ihre Mutter waren bereits bei ihrem Junggesellinnenabschied in Paris dabei. Dort soll auch Katy Perry anwesend gewesen sein. Laut dem «People»–Magazin soll es die Sängerin jedoch nicht zu der Hochzeit schaffen. Die Sängerin befindet sich derzeit auf ihrer «Lifetimes»–Tour und wird laut Terminplan am Wochenende in Adelaide, Australien auftreten.