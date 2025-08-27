Ortswechsel: Darum ist TV-Star Verona Pooth nach Dubai gezogen

Wie sehr sie Dubai liebt, hat sie ihren Followern bereits in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Auf Instagram teilte sie Einblicke von Aufenthalten dort. Vor zwei Wochen erst schrieb Pooth zu einer Bilderserie vom Strand: «In 10 Tagen fliege ich nach Dubai. Ich kann es kaum erwarten. Ich freu mich so sehr auf den schönen Strand und ich habe so einiges in Dubai vor. Also lasst euch überraschen.»