Oscar-Erfolg für ZDF und Arte: Zwei Koproduktionen ausgezeichnet

«Ein Nobody gegen Putin» schlägt überraschend Netflix–Favorit

Bei den Dokumentationen setzte sich «Ein Nobody gegen Putin» überraschend gegen die favorisierte Netflix–Doku «The Perfect Neighbor» durch. In dem Film geht es um den russischen Lehrer Pawel Talankin. Wie alle seine Kollegen muss er nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an seiner Schule patriotische Veranstaltungen organisieren. Doch ihm kommen immer mehr Zweifel.