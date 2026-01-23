Oscar-Nominierung für Kate Hudson: Sie feiert mit ihrer Familie

Auch die übrigen Nominierten gratulierten

Neben Hudson sind auch Emma Stone («Bugonia»), Jessie Buckley («Hamnet»), Renate Reinsve («Sentimental Value») und Rose Byrne («If I Had Legs I'd Kick You») in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» nominiert. Nach der Bekanntgabe hätten sie sich per Textnachrichten gratuliert, sagte Hudson «Entertainment Weekly». Hudson weiter: «Wir freuen uns alle so sehr für einander. Es ist einfach ein grossartiges Jahr und es gibt so viel Liebe.» Viele Leute aus der Branche kenne sie schon seit ihren Teenager–Jahren. «Das ist ein unglaublicher Grund zum Feiern und es gibt einen wunderbaren Austausch», so Hudson.