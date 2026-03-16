Oscars: «One Battle After Another» räumt als «Bester Film» ab

Drehbuch–Oscars für die beiden Hauptkonkurrenten

Kurz zuvor hatte er bereits für «Beste Regie» die Bühne betreten dürfen. Den ersten Oscar seiner beachtlichen Karriere konnte Anderson noch früher am Abend für sein eigens verfasstes adaptiertes Drehbuch zu «One Battle After Another» in Empfang nehmen. Damit hatte er in drei der wichtigsten Kategorien der Preisverleihung die Nase vorne. Für «Blood & Sinners»–Regisseur Ryan Coogler (39) dürfte der Abend dennoch versöhnlich gewesen sein. Auch er hatte das Skript für den innovativen Horrorstreifen verfasst und durfte dafür in der Kategorie «Bestes Originaldrehbuch» jubeln.