Ottfried Fischer zeigt sich bei «Kanu des Manitu»-Premiere

Ottfried Fischer gab 2008 bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Seine Partnerin Simone hält seitdem fest zu ihm. Das Paar feierte im Juni 2020 nach 14 Jahren Beziehung in Fischers Heimat Passau Hochzeit. Anlässlich seines 71. Geburtstags im November 2024 sagte Ottfried Fischer im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung über seine Erkrankung: «Im Grossen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist», so Fischer. «Und Schmerzen habe ich keine. Das ist ja schon mal die halbe Miete», fügte er hinzu.