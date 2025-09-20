O'zapft is - und am nächsten Tag? Die besten Tipps gegen Wiesn-Kater

Zwei Mass Bier, der ein oder andere Schnaps und vielleicht noch ein paar Fahrgeschäfte: Ein Wiesn–Besuch macht Spass, fordert den Körper aber auch heraus. Spätestens am nächsten Morgen macht sich das bemerkbar: Kopfschmerzen, trockener Mund, Übelkeit – der klassische Kater. Doch keine Sorge: Mit den richtigen Tricks lässt sich das Schlimmste verhindern oder zumindest abmildern.