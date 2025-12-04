Ozzy Osbourne: Familie nimmt unter Tränen Ehrenpreis entgegen

Auch Kelly gedachte ihres Vaters mit bewegenden Worten. Zu einem Foto, das Ozzy lächelnd neben einer Geburtstagstorte zeigt, schrieb sie: «Happy Birthday, ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als das Leben!» Zuvor hatte sie ein Bild geteilt, auf dem sie inmitten von Blumen auf der Black Sabbath Bank sitzt. Ihre Botschaft: «Du bist ganz sicher nicht als gewöhnlicher Mann gestorben! Das Leben ohne dich ist schwer, aber kein Tag vergeht, an dem ich nicht mein Leben deiner Liebe und deinem Vermächtnis widme.»