Ozzy Osbourne kehrt posthum in die deutschen Charts zurück

Alex Warren weiterhin auf dem Chartthron

In den Single–Charts macht «Ordinary» von Alex Warren erneut das Rennen – zum insgesamt achten Mal in diesem Jahr. Platz zwei geht an «Golden» aus dem «KPop Demon Hunters»–Soundtrack und Platz drei an «Tau mich auf» von Zartmann. Amo & Aymen rücken mit «Love All Night» auf den vierten Platz, während sich Jazeek mit dem Song «Akon» auf Platz fünf hält.