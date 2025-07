Ozzy Osbourne: Was ist für seine Beerdigung geplant?

Das hat Ozzy Osbourne selbst über seine Beerdigung gesagt

Bereits vor Jahren hatte sich Ozzy Osbourne in der «Sunday Times» selbst dazu geäussert, wie er sich seine Beerdigung vorstellt. «Es wird kein Herumreiten auf den schlechten Zeiten geben», sagte der Musiker damals. «Man sollte nicht vergessen, dass viele Menschen ihr ganzes Leben lang nichts als Elend sehen, daher sind die meisten von uns in diesem Land – insbesondere Rockstars wie ich – in jeder Hinsicht sehr glücklich. Deshalb möchte ich nicht, dass meine Beerdigung traurig ist, sondern dass sie eine Gelegenheit ist, ‹Danke› zu sagen.» Später sagte Ozzy Osbourne «NME», er wünschte, dass «A Day In The Life» von den Beatles bei seiner Beerdigung gespielt werde.