Ozzy Osbourne: Zwei Dokumentationen beleuchten sein letztes Kapitel

Ozzy–Biopic von Sony in Arbeit

Sony arbeitet zudem an einer Filmbiografie über Ozzy und Sharon Osbourne. «Der Film ist in Arbeit. Das Ozzy–Biopic nimmt richtig Fahrt auf», sagte Osbournes Sohn Jack (39) der «Sun». «Wir haben jetzt einen Regisseur, das Drehbuch ist fertig und Sony Studios wird den Film produzieren», verriet er. Das Skript werde jedoch überarbeitet. Möglicherweise könnten die Dreharbeiten bereits im nächsten Frühjahr starten, «sodass der Film vielleicht im Sommer 2027 in die Kinos kommt», so Jack Osbourne.