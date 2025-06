«Packe Koffer»: Daniela Katzenberger von Evakuierung in Köln betroffen

Daniela Katzenberger (38) veröffentlichte am Dienstag eine Instagram–Story, in dem sie das Foto eines Hotelschreibens zeigte. Das Hyatt Regency klärte seine Gäste darüber auf, dass am 4. Juni ab 8 Uhr die Evakuierung stattfinden wird. «Um einen geordneten und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen sich alle Gäste, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Hotel aufhalten, um 8 Uhr in der Hotellobby einfinden oder das Gebäude verlassen», heisst es in der Mitteilung. «Ich pack dann mal die Koffer», kommentierte Daniela Katzenberger das Schreiben.