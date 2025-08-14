Packen wie ein Profi: So bleibt im Koffer alles glatt

Die richtige Vorbereitung

Vor dem Packen sollte gut geplant werden: Was muss mit und wie viel Platz benötigt es? Je nachdem sollte der passende Koffer gewählt werden. Ist er zu gross, verrutscht der Inhalt schnell. Ein zu kleiner Koffer drückt die Kleidung zusammen – auch hier besteht Knittergefahr. Deshalb: Vorab alles zusammensuchen und dann das Gepäckstück auswählen. Ein Hartschalenkoffer ist stabil und verhindert Druckfalten.