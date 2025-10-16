Packende True-Crime-Serie «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» startet

Doch «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» wählt für diese düstere Thematik einen originellen Zugang. Nicht die grausamen Taten Gacys, gespielt von Michael Chernus (48), stehen alleinig im Mittelpunkt der Handlung, sondern auch die Geschichten der Opfer und ihrer Familien sowie der Ermittler. Tatsächlich werden die Akte des Mordens hier nicht direkt gezeigt, wodurch sich das Programm auf positive und den damaligen Opfern und ihren Familien respektvolle Weise von Produktionen wie etwa «Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» unterscheidet.