Padel-Verletzung: Lena Gercke erhält «trauriges» MRT-Ergebnis

Lena Gercke auf Krücken unterwegs

Eigentlich wollte sie ihren Partner Dustin Schöne auf dem Platz «zerstören», in einer Instagram–Story vom Donnerstag erklärte sie jedoch, dass sie sich «selbst zerstört» habe. «Bin nach nem Sprung so doll umgeknickt, dass einfach gar nichts mehr geht. Auf zum Arzt.» In dem Video ist Gercke auf dem Court liegend zu sehen, am Fuss erkennt man deutlich eine Schwellung. «Ich kann ihn einfach nicht bewegen», erklärte die 37–Jährige sichtlich aufgelöst. In einem Instagram–Clip hat sie ihren «Padel–Fail» ebenfalls festgehalten.