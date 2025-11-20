Palina Rojinski hat in damaliger Partnerschaft Gewalt erlebt

Es sei «eine schwierige Zeit» in ihrem Leben gewesen und sie habe sich «gefühlt wie im Schleudergang». Rojinski schildert: «Erstens wollte ich es damals nicht glauben und wahrhaben. Ich dachte, es war ‹aus Versehen und nur das eine Mal/eine grosse Ausnahme› und habe den Fehler bei mir gesucht. Ich habe unter körperlicher und psychischer Gewalt gelitten. Und mir war das peinlich. Ich dachte, mit mir ist etwas nicht in Ordnung und ich müsste mich ‹besser benehmen›.» Heute weiss sie: «Das liegt nicht an uns, das liegt am Mann.»