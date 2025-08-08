Pamela Anderson: Für Liam Neeson nackt unter dem Trenchcoat?

Küsschen und eine Romanze?

Bei der Promo für den Film, der auch in Deutschland bereits im Kino angelaufen ist, sind Neeson und Anderson häufig gemeinsam aufgetreten – und waren dabei öffentlich auf Kuschelkurs gegangen. Sie gab ihm etwa ein Küsschen auf die Wange oder lehnte sich vertraut an ihn an. Entsprechend begann die Gerüchteküche bald zu brodeln. Im Juli hatte ein anonymer Insider aus dem Umfeld des Films etwa dem Magazin «People» gesagt: «Es ist eine aufkeimende Romanze, die noch in den Anfängen steckt.» Die Zuneigung der beiden füreinander sei demnach aber ziemlich offensichtlich.