Pamela Anderson reagiert auf Vorwürfe: «Ich mache keine PR-Stunts mit»

«Es werden keine Spielchen gespielt»

«Das wäre ein Todesurteil», fuhr sie auf der Bühne fort. «Ich bin authentisch und zielstrebig. Ich bin abergläubisch, wenn es um die Liebe geht. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, auch nur einen Bruchteil meines Liebeslebens preiszugeben.» Die einstige «Baywatch»–Ikone fügte hinzu: «Ich weiss, dass ich mich auf der Leinwand immer wieder aufs Neue verlieben werde. Das ist mein Job. Wenn wir es gut machen, werden Sie es spüren, eine Art Projektion.» Es sei das grösste Kompliment. «Denken Sie also bitte positiv. Und ich freue mich über Ihre guten Wünsche. Es werden keine Spielchen gespielt. Ich meine es aufrichtig. Verwechseln Sie meine Freundlichkeit nicht mit Schwäche oder meine Kühnheit nicht mit Bitterkeit.»