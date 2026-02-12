Panik-Attacke? Sharon Stone verlässt Wiener Opernball fluchtartig

Was löste die Panik–Attacke aus?

Es wird vermutet, dass das rege Gedränge in der Staatsoper und die zahlreichen Menschen, die ein Bild mit ihr erhaschen wollten, zu viel für die Schauspielerin war. Rund 5.000 Personen tummeln sich für den festlichen Anlass in dem Gebäude. Den Berichten zufolge seien Stone zunächst die Tränen gekommen, auch gezittert habe sie. Die Folge: Kaum hatte sie die Feststiege erreicht, soll sie auch schon die Flucht durch die Hintertür ergriffen haben.