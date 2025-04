Paola Felix feiert ESC-Comeback mit bald 75 Jahren

Der Auftritt ist Teil eines umfangreichen Showelements, das sowohl die Tradition als auch die Moderne der Schweiz verbinden soll. Die Organisatoren bezeichnen es als «kraftvolle Hommage an die Schweizer ESC–Geschichte». Auch dem Sieg von Nemo 2024 in Malmö, der den ESC zurück in die Schweiz brachte, wird in diesem Zusammenhang Tribut gezollt.