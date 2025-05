Papst-Brüder berichten: Leo XIV. wollte schon als Kind Priester werden

John Prevost zeigte sich in den TV–Interviews davon überzeugt, dass sein Bruder ein grosser Papst werden wird. Es zeichne ihn aus, dass er tief in seinem Herzen Missionar sei. «Er wollte weder Bischof noch Kardinal werden, aber genau das wurde von ihm verlangt», so der Bruder. «Ich denke, dass wir einen zweiten Papst Franziskus erleben werden. Er wird einiges selbst in die Hand nehmen. Er ist jung für einen Papst und er ist aktiv. Er wird also unterwegs sein und seine Meinung sagen.»