Papst Franziskus: Arzt berichtet von letzten Stunden

Für den Arzt scheint die Entscheidung des Papstes kurz vor seinem Tod logisch: «Es ist so, als ob er kurz vor dem Ende beschlossen hat, alles zu tun, was er tun muss. So wie am Sonntag, als er den Vorschlag seines Krankenpflegers Massimiliano Strappetti annahm, in der Menge über den Platz zu gehen.»