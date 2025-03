Papst Franziskus erleidet zwei Episoden akuter Ateminsuffizienz

Wie schon am vergangenen Freitag ist es wieder zu einem Rückschlag in Sachen Gesundheit bei Papst Franziskus (88) gekommen. Bei dem in der Gemelli–Klinik in Rom liegenden Kirchenoberhaupt habe es «zwei Episoden akuter Ateminsuffizienz» gegeben. Das teilte der Vatikan am Abend des 3. März mit.