Papst Franziskus über Benedikt: Das hat er «nicht verdient»

In «Hoffe» geht Papst Franziskus auch auf seine persönlichen gesundheitlichen Probleme ein. Nach zwei Bauchoperationen 2021 und 2023 gehe es ihm jetzt gut. «Ich kann alles essen, und die einfachste Erklärung für all das ist, dass ich eben alt werde.» Was ihm mehr zugesetzt habe, so Franziskus, sei die «körperliche Demütigung der Knieschmerzen». Anfangs habe es ihn verlegen gemacht, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein, «aber das Alter bringt eben so einiges mit sich», und man müsse es nehmen, wie es eben komme [...]. Der Papst bekommt zwei Mal die Woche Physiotherapie, wie er weiter erzählt. «Ich gehe am Stock. Ich mache so viele Schritte, wie ich kann, und so geht es.»