Papst Leo XIV. predigt Einheit und kritisiert Kapitalismus

Immer wieder ging Papst Leo XIV. in seiner Rede auf Liebe und Einheit ein. Das Amt des Papstes sei durch «aufopfernde Liebe gekennzeichnet», die Kirche von Rom habe den «Vorsitz in der Liebe» und ihre wahre Autorität sei die Liebe Christi. Weiter sagte der Papst: «Es geht niemals darum, andere durch Zwang, religiöse Propaganda oder Machtmittel zu vereinnahmen, sondern immer und ausschliesslich darum, so zu lieben, wie Jesus es getan hat.» Weiter betonte der neue Papst, dass er sich als Zeichen der Einheit eine geeinte Kirche wünsche. Damit spielte er auf den Kampf der Konservativen und der Liberalen innerhalb der katholischen Kirche an.