Papst Leo XIV. sieht Hollywoodstars als Botschafter

Die unter anderem aus den Serien «Community» und «Mad Men» bekannte US–Schauspielerin Alison Brie (42) und ihr Ehemann Dave Franco (40) waren ebenfalls zu der Audienz geladen. Sie kann es auch nach dem Treffen offenbar kaum fassen. In einer Instagram–Story teilt sie zwei Bilder von sich und Franco mit dem Kirchenoberhaupt. «Das ist passiert», schreibt Brie zu einem Emoji, das ausdrückt, wie überwältigt sie ist.