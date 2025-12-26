Paradiesisch! Timothy Peach feiert 25-jähriges «Traumschiff»-Jubiläum

Timothy Peach: «Ich bin seefest»

Privat ist Peach Kreuzfahrten ebenfalls nicht abgeneigt. «Ich war schon auf einigen Schiffen, auch beruflich mit einem Theaterprogramm. Ich kann sagen: Ich bin seefest», berichtet er lachend. Nach einer privat herausfordernden Zeit und einem intensiven Theaterjahr mit rund 150 Vorstellungen wünscht sich der Schauspieler nun «Gesundheit, Gelassenheit – und vielleicht einen schönen Film», bei dem er mitspielt. «Ich würde mich freuen, wieder öfter im Fernsehen zu sein», so Peach. Und wenn es erneut eine Schurkenrolle werden sollte, hätte Peach auch nichts dagegen – im Gegenteil: «Ich spiele gern den charmanten Bösewicht – einer, bei dem man erst zu spät merkt, dass er einem eigentlich Schrottpapiere verkauft hat», lacht er.