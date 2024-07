Paradiesvogel wird 50: Sechs schillernde Fakten über Ross Antony

Talent wurde ihm in die Wiege gelegt

Als Ross Antony Catterall am 9. Juli 1974 im englischen Bridgnorth geboren wurde, war eigentlich schon klar, dass aus ihm mal ein Star werden würde. Schon seine Oma habe das Singen geliebt, «meine Mama hat Theater–Kostüme geschneidert, Papa hat in einem Chor gesungen und meine Schwester war Kostümbildnerin», berichtete er dem «Kurier» in einem Interview. Kein Wunder also, dass der kleine Ross schon mit drei Jahren das erste Mal auf der Theaterbühne stand. Kurz drauf begann er mit Gesangs– und Tanzunterricht.