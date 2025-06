Parasportler Mathias Mester eröffnet inklusiven Spielplatz in Mainz

Parasportler Mathias Mester (38) hat in Mainz einen Spielplatz eröffnet. An sich keine grosse Sache, doch dieser Ort ist anders als viele andere in Deutschland: Er wurde speziell für Kinder mit und ohne Behinderung gestaltet. Am 10. Juni weihte der Para–Leichtathletik–Weltmeister die Anlage in unmittelbarer Nähe des Stadions des FSV Mainz 05 ein. Rund 70 Kinder mit und ohne Behinderung probierten die Geräte als erste aus.