Parfüm und Kosmetik im Sommer richtig aufbewahren

Parfüm: Am besten kühl und dunkel

So verführerisch es ist, schöne Flakons dekorativ im Bad zu platzieren: Wärme, Licht und Feuchtigkeit lassen Düfte schneller kippen. Am längsten hält sich Parfüm, wenn es in einer kühlen, dunklen Schublade oder in einem Schrank aufbewahrt wird. Im Hochsommer kann sogar der Kühlschrank eine Option sein, um die Alterung der Duftöle zu verlangsamen – vorausgesetzt, er ist nicht zu feucht und nicht zu kalt. Für Reisen sind Mini–Zerstäuber oder kleine Flakons ideal, damit das Original zu Hause geschützt bleibt.