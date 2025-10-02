Paris Fashion Week: Johnny Depp Arm in Arm mit Frankreichs First Lady

Erste Dior–Show trotz jahrelanger Partnerschaft

Es war Medienberichten zufolge Depps erste Teilnahme an einer Dior–Modenschau – und das, obwohl er bereits seit einem Jahrzehnt das Gesicht des Herrendufts Dior Sauvage ist. Die Partnerschaft zwischen dem Schauspieler und dem Modehaus begann 2015, als Depp zum Testimonial für den Duft wurde. Im Jahr 2023 verlängerte er seinen Vertrag mit einem Deal über mehr als 20 Millionen Dollar, wie «Variety» damals berichtete. Damit handelte es sich um den grössten Vertrag in der Geschichte von Herrendüften – zuvor hielt Robert Pattinson (39) mit einem zwölf Millionen Dollar schweren Deal mit Dior den Rekord.