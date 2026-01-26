Paris Hilton spricht über «extrem schmerzhafte» 2000er Jahre

Vom Leiden zur Stärke

Heute blickt die 44–Jährige mit anderen Augen auf ihre Neurodiversität. «Jetzt sehe ich es als Superkraft», sagt sie. «Ich bin so kreativ. Ich denke ständig an neue Ideen. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, ohne es.» Im vergangenen Jahr startete sie eine YouTube–Serie namens "Inclusive by Design", um anderen Betroffenen Mut zu machen.