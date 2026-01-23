Paris Hilton über Sexvideo: «Es war kein Skandal, es war Missbrauch»

Paris Hilton: «Sie haben meinen Schmerz für Klicks verkauft»

Die Erinnerungen an das Jahr 2004, als das Sexvideo mit ihrem damaligen Freund Rick Salomon (57) an die Öffentlichkeit gelangte, sind für Hilton noch immer schmerzhaft. Damals habe es keine Gesetze gegeben, die sie schützten, sagte sie. «Sie haben mich beschimpft. Sie haben gelacht und mich zur Zielscheibe gemacht. Sie haben meinen Schmerz für Klicks verkauft und mir dann gesagt, ich solle still sein, weitermachen, sogar dankbar sein für die Aufmerksamkeit.»