Paris Jackson erhebt schwere Vorwürfe gegen Nachlassverwalter

Paris Jackson soll bisher rund 65 Millionen US–Dollar aus dem Nachlass ihres Vaters erhalten haben. In einem von der Seite der Nachlassverwalter im Oktober eingereichten Dokument hiess es «Page Six» zufolge: «Wenige haben mehr von den geschäftlichen Entscheidungen der Testamentsvollstrecker profitiert als die Klägerin selbst, die etwa 65 Millionen US–Dollar aus dem Nachlass erhalten hat. Dies hätte sie nie erhalten, wenn die Testamentsvollstrecker 2009 nach einem üblichen Verfahren für einen Nachlass wie diesen gehandelt hätten.»