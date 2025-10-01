Paris Jackson strahlt bei Stella-McCartney-Show in Paris

Paris Jackson in der Front Row

Im Publikum nahm Paris Jackson einen Platz in der ersten Reihe ein, direkt neben Sängerin Becky G und der deutschen DJane HorsegiirL, die für ihre charakteristische Pferdemaske bekannt ist. Zudem posierte Paris für Fotos mit Model Cara Delevingne, die sich für Jeans mit Leder–Chaps und ein schwarzes Tanktop mit der Aufschrift «Come Together» entschieden hatte – eine Anspielung auf einen Beatles–Hit.