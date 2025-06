Paris Jackson wehrt sich gegen Kritiker wegen Auftrittsdatum

Paris Jackson (27) lässt sich die Kritik an ihrem geplanten Konzertauftritt nicht länger gefallen. Die Tochter des verstorbenen King of Pop sieht sich einem Shitstorm ausgesetzt, weil sie ausgerechnet am 16. Todestag ihres Vaters Michael Jackson auf der Bühne stehen wird. Am 25. Juni ist sie als Vorgruppe von Incubus in der Bridgestone Arena in Nashville eingeplant.