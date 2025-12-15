Parookaville-Festival 2026: Scooter zum dritten Mal dabei

«Jede Sekunde der pure Wahnsinn»

Ganz frisch wurde am Montagmorgen Scooter angekündigt. Die deutsche Techno–Band um Frontmann H.P. Baxxter (61) kennt sich in der «City of Dreams» aus: Sie werden am Festivalsonntag 2026 bereits zum dritten Mal auf der Bühne stehen. «Vom ersten Tropfen bis zum letzten wird jede Sekunde der pure Wahnsinn und Scooter–Power sein», schwärmen die Veranstalter auf dem offiziellen Instagram–Account des Festivals.