Partnerin vor Maria Riesch: Marcus Höfl wieder mit Ex zusammen

Inzwischen wohnt das alte neue Paar gemeinsam in Kitzbühel. Zudem wird Höfl bald eine Wohnung in New York beziehen, wo er wegen seiner Arbeit mit NBA–Stars wie Dennis Schröder (32) regelmässig beruflich zu tun hat. Popp arbeitet in München, aber sie wird ihren Partner immer wieder auch in die USA begleiten. Genau daran war die Beziehung vor 16 Jahren nämlich gescheitert: «Ich war damals beruflich nur unterwegs und hatte gar keine Zeit für unser Familienleben. Das ist heute anders. Marion und ich freuen uns sehr, dass wir uns wieder gefunden haben.»