Patsy Kensit hat Ex Liam Gallagher seit fast 30 Jahren nicht gesehen

Patsy Kensit (57) hat ihren Ex–Mann Liam Gallagher (53) seit 26 Jahren nicht mehr gesehen. Das verriet sie in der britischen TV–Sendung «Never Mind the Buzzcocks». Dort wurde sie gefragt, ob sie ein Konzert der Reunion–Tour von Oasis besucht habe. Die Schauspielerin und Sängerin war von 1997 bis 2000 mit dem Sänger der kürzlich wiedervereinten Britpop–Band verheiratet.