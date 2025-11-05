Paul McCartney erinnert sich an letztes Telefonat mit John Lennon

Paul McCartney: «Zum Glück war unser letztes Telefongespräch gut»

Die Beatles trennten sich 1970, zehn Jahre vor Lennons Tod. Rückblickend zeigt sich McCartney dankbar, dass er sich vor Lennons Tod mit ihm aussöhnen konnte. «Das ist schön und tröstlich für mich, denn ich finde es schade, dass wir uns nie wirklich zusammengesetzt und unsere Differenzen aus der Welt geschafft haben», erklärt er. «Aber zum Glück verlief unser letztes Telefongespräch wirklich gut, und es gab keinen Streit.» Dieses Gespräch sei «einer der grössten Segen meines Lebens» gewesen – ein freudiger Austausch, bei dem es unter anderem um ihre Familien ging.